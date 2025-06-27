Особенный концерт в свечах с невероятной музыкой из кинофильмов. Красота звучания струнного квартета, темнота зала и свечи в антураже одного из красивейших соборов Петербурга. Для тебя прозвучит самая романтичная музыка из фильмов «Титаник», «Гарри Поттер», «Амели», «Ла-Ла Ленд», «Грязные танцы», «Король Лев», «007: Координаты «Скайфолл» и многих других. Самые известные композиторы современности — Ханс Циммер, Джон Уильямс, Ян Тирсен, Джастин Гурвиц написали эту музыку для любимых всеми кинолент. И дело не в количестве Оскаров и других премий и статуэток. Когда мы слышим эти ноты, мы возвращаемся в удивительный мир героев и событий. На невероятную палубу Титаника. Вспоминаем первый полет Гарри Поттера на метле и первую встречу с Симбой. В исполнении струнного квартета, эти песни становятся особенно пронзительными, музыка словно оживает в мерцании свечей. Величественные стены старинного собора. Красота и романтика. Мурашки. Исполнители: «Ауэр-квартет» — лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса, являются постоянным участником международных фестивалей: «Петербургская музыкальная весна», «Скрипка на Невском», «Классика. Этно. Джаз» и других. Постоянный гость Малого зал филармонии им. М.И.Глинки, Государственной академическая капеллы Санкт-Петербурга, Большой концертный зал «Октябрьский» и др. Кирилл Зиборов (контрабас) — солист, концертмейстер группы контрабасов оркестра «Дивертисмент». Солист «Петербург-концерта». Принимал участие в студийных записях музыкальных произведений, в том числе ранее не исполнявшихся (Кейко Фуджие — сюита «Времена года» по средневековой китайской поэзии, 2016; «Мусоргский на струнных», фирма «Мелодия», 2018; «Музыка XXI века. Баланс белого», Fancy Music — лауреат II степени премии «Чистый звук», 2021). Регулярно гастролирует по России и зарубежью.