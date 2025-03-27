Эрика Джейнс — англоязычная певица и автор песен, сочетающая в своей музыке созерцательность и глубокую мелодичность с атакующей рок-экспрессией. Начав карьеру с публикаций каверов и авторской музыки на YouTube в 2010 году, Эрика завоевала любовь слушателей своей яркой харизмой и шероховатым, выразительным, абсолютно узнаваемым вокальным тембром. Кредо инди-дуэта Anderwill — «мы умеем слушать». Победители конкурса от NEVA’zhno music lab 2022, участники фестиваля Ленинградские мосты 2022, Эрик и Соня описывают свою музыку просто: «дух жизни». В этой музыке удивительно переплетаются контрасты посылов и настроений. Разрывающая лёгкие свобода, жажда сорвать оковы пыльных будней и увести слушателей за собой в мир неисправимой искренности сочетаются с мягким, медитативным, обволакивающим вокалом. Так Anderwill воплощают гармонию дуальности Инь и Ян, объединённых в одно звучание и дополняющих друг друга.