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  1. Санкт-Петербург
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Двое в одной Шляпе

The Hat Bar
Белинского ул. 9

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Эрика Джейнс — англоязычная певица и автор песен, сочетающая в своей музыке созерцательность и глубокую мелодичность с атакующей рок-экспрессией. Начав карьеру с публикаций каверов и авторской музыки на YouTube в 2010 году, Эрика завоевала любовь слушателей своей яркой харизмой и шероховатым, выразительным, абсолютно узнаваемым вокальным тембром. Кредо инди-дуэта Anderwill — «мы умеем слушать». Победители конкурса от NEVA’zhno music lab 2022, участники фестиваля Ленинградские мосты 2022, Эрик и Соня описывают свою музыку просто: «дух жизни». В этой музыке удивительно переплетаются контрасты посылов и настроений. Разрывающая лёгкие свобода, жажда сорвать оковы пыльных будней и увести слушателей за собой в мир неисправимой искренности сочетаются с мягким, медитативным, обволакивающим вокалом. Так Anderwill воплощают гармонию дуальности Инь и Ян, объединённых в одно звучание и дополняющих друг друга.

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