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Движ. 4 Танцпола. 30 Dj's

Парадайс 17, Пироговская набережная, 17

Начало:

Завершение:

290₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Когда ты теряешься в куче неизвестных имён на афишах, блуждаешь в поиска своей тусы среди гигабайтов информационного шума... Тебе ничего не остаётся, как идти на звук. Techno / D'n'B / EDM / Bass House / Deep / Melodic & more Open-air зона, мастер-класс по диджеингу, рейв Techno dancefloor: Kolsey (Екатеринбург) Disandie (Екатеринбург) Lёva (Екатеринбург) Dmitriev (Екатеринбург) Ram (Петрозаводск) Disconnect Me KapArt Alexey Movden Drum’n’bass танцпол: From (Екатеринбург) isSekai Violetta DarkSide МЯС-nik Deep / Indie танцпол: Tёrn (Пермь) Neo Nilla Shvedov Andrs OneLeg Nekras Bass house / EDM танцпол: Nata_Chi (Казань) HairBrush (Екатеринбург) MaldiviS (Екатеринбург) Norilchanka Squall Bartenev Baz SToNT

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