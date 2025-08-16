Когда ты теряешься в куче неизвестных имён на афишах, блуждаешь в поиска своей тусы среди гигабайтов информационного шума... Тебе ничего не остаётся, как идти на звук. Techno / D'n'B / EDM / Bass House / Deep / Melodic & more Open-air зона, мастер-класс по диджеингу, рейв Techno dancefloor: Kolsey (Екатеринбург) Disandie (Екатеринбург) Lёva (Екатеринбург) Dmitriev (Екатеринбург) Ram (Петрозаводск) Disconnect Me KapArt Alexey Movden Drum’n’bass танцпол: From (Екатеринбург) isSekai Violetta DarkSide МЯС-nik Deep / Indie танцпол: Tёrn (Пермь) Neo Nilla Shvedov Andrs OneLeg Nekras Bass house / EDM танцпол: Nata_Chi (Казань) HairBrush (Екатеринбург) MaldiviS (Екатеринбург) Norilchanka Squall Bartenev Baz SToNT