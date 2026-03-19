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  1. Санкт-Петербург
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Дверь

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Хроники» — жанр новой пьесы Алексея Житковского «Дверь». Хрониками называют исторические пьесы Шекспира, где героями становятся короли, герцоги и полководцы. Однако катастрофы истории касаются не только монархов. Жители хрущёвок, обитатели индустриальных городков — продавцы, литераторы, строители и чернорабочие. Все мы — части хроники. Мы проживаем свои кризисы, срывы и взлёты на фоне непрерывного хаоса мировой истории. Здесь сплетаются семейные отношения, старые песни, соседские разборки и дверь в подъезд, оклеенная объявлениями.

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