«Хроники» — жанр новой пьесы Алексея Житковского «Дверь». Хрониками называют исторические пьесы Шекспира, где героями становятся короли, герцоги и полководцы. Однако катастрофы истории касаются не только монархов. Жители хрущёвок, обитатели индустриальных городков — продавцы, литераторы, строители и чернорабочие. Все мы — части хроники. Мы проживаем свои кризисы, срывы и взлёты на фоне непрерывного хаоса мировой истории. Здесь сплетаются семейные отношения, старые песни, соседские разборки и дверь в подъезд, оклеенная объявлениями.