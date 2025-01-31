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  1. Санкт-Петербург
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Две в трёх

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Yulya Do и spelaя выступят с акустическим концертом Две в трёх в арт-резиденции Triglinki. В программе: - ироничные поп-истории, побуждающие воскликнуть «жиза!» от spelaя; - экзистенциальное инди с джазовым послевкусием от Yulya Do; - поддержат обеих двоих Данияр Биард (гитара) и Иван Панфёров (гитара). А также: - неожиданные вкрапления стендапа; - мини-аукцион от артисток; - появление загадочного гостя и уникальный антураж и атмосфера исторического места. Приходи переворачивать январский календарь, будет уютно, музыкально и смешно.

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