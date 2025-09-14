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Две маленькие трагедии *про себя

ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь П.С., дом 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

* Каждый показ отличается по форме повествования. Текст не меняется. После ночи, в которой было всё, утром не мог открыть глаза, они слиплись, и я увидел: как светит черное солнце, танцую я на могиле, а хлопает и смеется туман. Режиссер о спектакле: «Это не спектакль. Я не шучу, заигрывать мне не с кем, ибо меня никто не знает. Искренне не рекомендую это смотреть. Но и нам работать надо, поймите правильно, мы три с половиной года пытаемся читать Пушкина, что с нас взять. Я не знаю что это, но это не спектакль. Это уже выбор: учиться у Пушкина».

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