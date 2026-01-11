ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Дузе / Duse

Michèle, Большая Морская улица, 39Б

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

The Art Film Festival — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, где демонстрируются новые игровые и документальные фильмы — победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинского и Московского международных кинофестивалей, Sundance, Tribeca и других важных киносмотров. На фестивале демонстрируются новые игровые и документальные фильмы об искусстве — победители и участники Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, Sundance, TriBeCa и других важных киносмотров. Элеонора Дузе, считавшаяся величайшей театральной актрисой своего времени, проживает последние годы жизни. Её блистательная карьера, кажется, осталась позади, но в возрасте 60 лет она решает вернуться на сцену. Это непростой шаг: тело уже не слушается, а окружающий мир всё меньше соответствует её взглядам.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
c
по

от 1000₽

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

Кинопоказ при свечах в вечер Хэллоуина «Дракула»
Кинопоказ при свечах в вечер Хэллоуина «Дракула»

от 3500₽

Маскарад «Замок Дракулы»
Маскарад «Замок Дракулы»

10000₽

Цыганский фестиваль «Джипси»
Выбор редакции
Цыганский фестиваль «Джипси»

1300₽

Кинолюбители
Кинолюбители

550₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи