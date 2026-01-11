Как действовать, опираясь не только на информацию, которая может быть ненадёжной, но и на универсальные принципы и свой разум. Человек — мыслящее существо, и это отличает нас от других. Человек способен анализировать, размышлять, сопоставлять, допускать или отвергать, строить логические цепочки и принимать решения… или так и не решить ничего. Можно ли знать, как лучше поступать, особенно если мир сложен и постоянно меняется? Эпиктет жил во времена, когда мир был крайне непредсказуем. Любой человек, независимо от социального положения и денег, не мог с уверенностью сказать, где окажется на следующий день: у себя дома, в изгнании или на том свете. В таких условиях людям были необходимы советы, как поступать. Эпиктет не вёл записей, предпочитая живой диалог. Эти диалоги, простые и логичные, вошли в сборник «Беседы», составленный его учениками. Беседы не только для того, чтобы думать, но и чтобы действовать. Будешь читать фрагменты из его «Бесед» и разбираться, как стоические максимы древнеримского философа работают в современной жизни. Ведущий: Илья Козулин — преподаватель школы философии «Новый Акрополь». Ведёт курсы «Философия для жизни», «Философия морали», «Символизм древних культур» и другие программы. Создатель и ведущий практикумов по стоицизму и философских киноклубов. Исследовательские интересы — философия стоицизма, творчество Антуана де Сент-Экзюпери и философские идеи в современном кино.