Пятое пришествие фестиваля на невские берега явит гостям визуально-музыкальное шоу выдержанное в духе контрастного городского нео-романса. Под безысходный стук копыт Медного всадника за спиной, из тесных мрачных комнат доходных домов и бетона новостроек, от окраин к центру и обратно, мимо парков, дворцов, набережных и вверх — в экзистенциальные дали заоблачных пространств, где для людей слишком холодно, но обитают их ангелы-хранители... Участники: Selected (готик дум метал, Санкт-Петербург) Мрачная средневековая готика чумных времён и изысканное чёрное шёлковое надменное торжество истинного декаданса. ЧёртоИван (Хэви/панк/Дум метал, Санкт-Петербург) Банда хулиганов-романтиков с петербургских улиц, творящая на стыках жанров. Художественный стиль коллектива с незабываемой подачей и тончайшей иронии текстами то скрывает за жестокой сатирой от неподготовленного восприятия настоящую сердечную боль, то дерзко являет еë наготу и беззащитность во всей своей обречëнности. Psilocybe Larvae (Дэс/дум металl, Санкт-Петербург) Заслуженные мастера российской дарк метал сцены с берегов Невы уже четверть века снабжающие слушателя уникальным музыкальным коктейлем на стыке дум, дэс и мелодичного блэк метал. Neuropolis (Дэс/дум metal, Санкт-Петербург) Ставшие практически живым олицетворением фирменной петербургской экзистенциальной тоски с литературным бэкграундом, Neuropolis представят свой новый, третий по счёту, полноформатный альбом «Петербургские слёзы». Полуночь (Прог/трэд дум метал, Москва) Одна из редчайших групп на российской сцене, избравшая для себя великую стезю эпической подачи не менее эпического материала.