Duhless Party
Большая Конюшенная ул., 2
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Помнишь ту самую магию 2011 года? Ослепительный кутеж, беззаботные ночи и особая атмосфера легендарного клуба Duhless. Они снова возвращаются, чтобы оживить эти яркие воспоминания. Звук вечера обеспечивают: IVAN ROUDYK (MSK) | VADIM VOGUE | AVER | RENAT | NIL | LIZA B2B LERA | NIKOLAI 4EP
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