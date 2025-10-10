ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Duhless Party

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Помнишь ту самую магию 2011 года? Ослепительный кутеж, беззаботные ночи и особая атмосфера легендарного клуба Duhless. Они снова возвращаются, чтобы оживить эти яркие воспоминания. Звук вечера обеспечивают: IVAN ROUDYK (MSK) | VADIM VOGUE | AVER | RENAT | NIL | LIZA B2B LERA | NIKOLAI 4EP

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста