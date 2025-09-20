Документальный спектакль, основанный на реальных историях подростков. Здесь истории из жизни мальчиков и девочек в период пубертата, про врагов и друзей, про недопонимание и отсутствие точек соприкосновения со старшим поколением, про страхи, желания, мечты и принятие себя. Актеры-подростки расскажут о ситуациях из жизни, через которые они прошли или проходят сейчас. Но это не выльется в бесконечную череду подростковых монологов, потому что формат документального спектакля позволит всем этим историям жить здесь и сейчас, проживаться через диалог, музыку и танец. Все сюжетные ветки причудливым образом сплетутся в футуристичный сюжет и будут поданы зрителю через призму сценического пространства. Старый, заброшенный гараж становится для группы подростков местом откровений, островком свободы, где ты можешь быть собой, говорить о чем угодно, и никто тебя не осудит. Но всё самое интересное и необычное начинает происходить в тот момент, когда эмоциональный накал достигает своей критической отметки, когда в процессе диалога герои приходят к выводу, что жить в таком мире незачем, что лучше бы всё провалилось сквозь землю… Именно в эту секунду в диалог с ребятами вступает голос из приёмника. Голос поздравляет всех с тем, что они стали первопроходцами, участниками эксперимента «Альтернатива». Суть эксперимента в том, что участник может перемещаться между вселенными и выбирать ту версию своей жизни, которая ему понравится больше всего. Он может выбирать родителей, окружение, уровень жизни и достатка. По условиям эксперимента, участник может остаться в понравившейся ему версии вселенной, а его альтернативного двойника просто закинут в исходную версию самого участника. Им предстоит многое увидеть, сравнить, осознать. Кто-то пройдет через предательство, кто-то встретит первую любовь, кто-то увидит себя со стороны и испытает шок… В процессе путешествия будет всё –и танцы с бубном, и песни из жестяной бочки, и саркастичный стендап! И всё это живое, замешанное на настоящих историях и живых эмоциях! Участники : Актёры студии Молодёжка. Режиссёр: Татьяна Завьялова.