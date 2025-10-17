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Drift Expo

Цитадельское шоссе, 18

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Завершение:

от 1700₽ до 3900₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Яркое и насыщенное мероприятие, посвящённое искусству дрифта — одному из самых зрелищных и динамичных видов автоспорта. Ты сможешь погрузиться в мир драйва и точных контролируемых заносов, ознакомиться с проектами участников, которые соревнуются как в зимних, так и в летних турнирах, показывая высший класс мастерства. Тебя захватит калейдоскоп развлечений и возможностей: увидишь представления дрифт-команд, достигших высот на национальной и международной арене, посетишь уникальные лектории, где звёзды и эксперты отрасли поделятся секретами мастерства, расскажут о своём опыте и последних тенденциях в дрифт-индустрии, а также понаблюдаешь за захватывающими заездами на радиоуправляемых машинах. Дополнительно откроются торговые площадки — от автосервиса и экипировки до аксессуаров, а также возможности попробовать себя в роли пилота на гоночных симуляторах, ощутив настоящую атмосферу заездов. Особое место в программе занимает открытая площадка перед музеем, где можно будет наблюдать за живыми демонстрациями лучших дрифт-пилотов, а также — принять участие в легендарном дрифт-такси.

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