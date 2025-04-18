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Driada: аудиовизуальный перформанс

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Космическая электрофея Driada выступит с аудиовизуальным перформансом, в котором сай-фай и киберпанк встретятся с народной сказкой. Driada — электронная артистка, саунд-продюсер и певица, композитор кинопроектов. В live программе презентация нового альбома «Иное», а также более ранние хиты и саундтреки. Заплетаясь в одну косу и взаимодействуя со звездным куполом, композиции Дриады погрузят слушателей в космическое путешествие в далекие пространства инопланетных созданий, заклинаний, экзопланет и спутников. Перетекая от одного к другому в режиме реального времени, медитативный эмбиент сменится ломаными ритмами и пронзительным басом, создавая эклектику разных миров и путешествуя вместе со слушателями из одной галактики в другую.

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