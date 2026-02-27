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Драма

Французский институт, Невский проспект, 12

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В дубовой гостиной Французского института представлена выставка Евгения Гранильщикова, которая объединяет работы российского и французского периода практики художника. Этот проект посвящён опыту любви, попытке его осмысления через фиксацию повседневности. Концепция проекта «Драма» выстраивается вокруг диалога между творчеством Евгения Гранильщикова и философской работой Ролана Барта 1977 года «Фрагменты речи влюбленного». В ней Барт рассматривает любовь как особую речевую структуру и ставит вопросы о том, какие слова наполняют речь влюбленного и как опыт становится видимым через язык? В работах Евгения любовь проявляется как образ — через взгляд, который фиксирует хрупкость момента и неизбежность его утраты. Центральная работа выставки — «THE SAME DRAMA». Это новая версия фильма «DRAMA», созданного в 2019 году. Москва 2010-х вспоминается и переосмысляется Гранильщиковым уже в 2025 году в Клермон-Ферране. Ретроспективный взгляд на события конца 2010-х помогает художнику по-новому раскрыть эту историю и её ключевых героев. Проект «Драма» состоит из множества фрагментов, в которых становится возможной встреча между несовместимыми временами, голосами и режимами восприятия. В нём документация повседневности вступает в диалог с лирической интерпретацией элементов реальности, а кино, графика и реди-мейд формируют единое поле для рефлексии и чувствования. Режим работы: понедельник: 15:00–19:00 вторник: 12:00–20:00 среда: 12:00–19:00 четверг: 12:00–19:00 пятница: 12:00–19:00 суббота: 12:00–17:00 Воскресенье: Выходной

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