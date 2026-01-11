Дракула (1931)
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 540₽ до 660₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Первая звуковая картина, вошедшая в череду культовых хорроров студии Universal. Агент по недвижимости Ренфилд приезжает в Трансильванию, чтобы подписать с графом Дракулой договор о покупке им старого аббатства Карфакс в Лондоне. Местные жители предупреждают Ренфилда, что замок Дракулы — логово нечисти, но тот игнорирует предупреждения. На перевале Борго его подбирает карета с молчаливым кучером. Выглянув по дороге из кареты, Ренфилд видит, что кучер исчез, а над упряжкой машет крыльями летучая мышь.?
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи