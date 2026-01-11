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Дракула (1931)

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 540₽ до 660₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Первая звуковая картина, вошедшая в череду культовых хорроров студии Universal. Агент по недвижимости Ренфилд приезжает в Трансильванию, чтобы подписать с графом Дракулой договор о покупке им старого аббатства Карфакс в Лондоне. Местные жители предупреждают Ренфилда, что замок Дракулы — логово нечисти, но тот игнорирует предупреждения. На перевале Борго его подбирает карета с молчаливым кучером. Выглянув по дороге из кареты, Ренфилд видит, что кучер исчез, а над упряжкой машет крыльями летучая мышь.?

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