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ДР клуба Мачты

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Мачты празднуют восемь с половиной лет. Кто сказал, что день рождения бывает только раз в году? Весь вечер тебя радуют музыкой резиденты клуба, а после часу ночи объявляют опен-дек для самых близких: поставить заветное, давно желанное, подходящее моменту. Не больше двух треков на один заход.

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