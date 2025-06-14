Мачты празднуют восемь с половиной лет. Кто сказал, что день рождения бывает только раз в году? Весь вечер тебя радуют музыкой резиденты клуба, а после часу ночи объявляют опен-дек для самых близких: поставить заветное, давно желанное, подходящее моменту. Не больше двух треков на один заход.