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Доверяй только твоей тревоге

Полторы Комнаты
ул. Маяковского. 34

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от 950₽ до 1100₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Александры Паперно, посвященная писателю Риду Грачеву — близкому другу Иосифа Бродского и других ленинградских литераторов. В экспозицию войдут монументальные росписи Паперно по мотивам её иллюстраций к сборнику рассказов Грачева, печатные листы, ранние живописные и видеоработы, а также автографы и рисунки писателя из архива Пушкинского Дома. Рид Грачев (1935–2004) пережил блокаду и детдом, работал журналистом, переводил Камю и Сент-Экзюпери, публиковался в самиздате. Его единственная книга рассказов «Где твой дом» вышла в 1967 году. Название выставки отсылает к одноименному эссе Грачева середины 1970-х, опубликованному посмертно. Билет на выставку не предполагает посещения Полутора комнат, где жила семья Бродских.

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