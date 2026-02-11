Персональная выставка Александры Паперно, посвященная писателю Риду Грачеву — близкому другу Иосифа Бродского и других ленинградских литераторов. В экспозицию войдут монументальные росписи Паперно по мотивам её иллюстраций к сборнику рассказов Грачева, печатные листы, ранние живописные и видеоработы, а также автографы и рисунки писателя из архива Пушкинского Дома. Рид Грачев (1935–2004) пережил блокаду и детдом, работал журналистом, переводил Камю и Сент-Экзюпери, публиковался в самиздате. Его единственная книга рассказов «Где твой дом» вышла в 1967 году. Название выставки отсылает к одноименному эссе Грачева середины 1970-х, опубликованному посмертно. Билет на выставку не предполагает посещения Полутора комнат, где жила семья Бродских.