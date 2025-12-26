Устал чувствовать себя под завалом дел, когда все вокруг говорят о «празднике»? Забыл, каково это ждать Новый год не с тревогой, а с искренним предвкушением? Эта встреча — твой законный перерыв на то, чтобы перевести дух и переключиться. Здесь не будут ставить цели и писать планы. Вместо этого ты найдёшь то, что уже есть внутри: доступ к состоянию лёгкости, интереса и веры в хорошее. Это практикум для взрослых, которые хотят: — Научиться быстро восстанавливать внутренний баланс, особенно когда ресурсы на нуле — Перезагрузить восприятие праздника — от «обязательной программы» к личному, тёплому переживанию — Взять с собой в новый год не список «что исправить», а живой источник энергии из собственного прошлого и настоящего Формат: психологический практикум Ведущая практикума — Елизавета Даутова, клинический психолог и психоаналитический психотерапевт, автор телеграм канала Шёпот бессознательного.