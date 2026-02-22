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Доспехи бога

Sobo Gallery, Моховая улица, 27-29 (вход в арку)

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от 250₽ до 400₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Соло-проект Сергея Колосова, в котором художник продолжает экспериментировать со стеклом, раскрывая актуальные возможности материала. Новая серия автора создает ретро-футуристический образ странного собрания артефактов: то ли мемориала, то ли капища, то ли арсенала, то ли комнаты с трофеями. Отдалённая схожесть и очевидные сбои свидетельствуют о масштабах урона, нанесенного культуре и душам. Сергей Колосов вот уже больше пяти лет штудирует изобразительные возможности стекла. В своей практике он использует по-поп-артистски доступные, по-петербургски ностальгические вещи из археологии недавнего прошлого: лампы накаливания или медицинские банки. Режет, склеивает, бьет, снова склеивает и прислушивается к тому, что получившиеся травмоопасные объекты ему нашепчут, какое содержание конденсируется на стенках этой прозрачно-сверкающей вопиюще-декоративной форме. Метод характерный для реалий российского современного искусства: время для демонстрации внятной авторской позиции и артикулированного высказывания уже/ещё прошло/не настало, а пока суд да дело — пусть говорит медиум. — куратор Александр Дашевский. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни

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