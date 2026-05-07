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  1. Санкт-Петербург
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Дорогой Д. М.

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Автофикшн-спектакль о звёздном мальчике — мыльных пузырях — акулах и волшебниках. Какое зелье получится, если смешать все мамины шампуни? Откуда берётся секунда невесомости на скрипучих качелях? Правда ли, что Богу слышнее детские молитвы? Если не разжевывать икринки, могут ли в животе завестись рыбы? Нужно ли любить своих родителей? Почему охватывает такая невыносимая тоска от «Прекрасного Далека», если тебе только шесть? Как стать феей? Что загадать на день рождения — белого щенка или чтобы люди больше никогда не умирали? И что случится, если твоё детство придёт на тебя посмотреть? Нескромный автофикшн на табуретке, исследующий воспоминания об одной маленькой жизни.

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