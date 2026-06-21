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Дорога ярости: Вендетта

Hobby Games, Старо-Петергофский проспект, 41

Начало:

Завершение:

775₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Это захватывающая гонка с непредсказуемыми поворотами, полная азарта и эмоций. В твоём распоряжении будет несколько транспортных средств — это твоя банда. Им предстоит покорять опасные дороги, на которых множество опасностей и препятствий. И речь не только о "естественных" явлениях вроде заноса машины или невообразимых колдобин — немало опасностей будет исходить и от банд-конкурентов, которые постараются протаранить твой автомобиль и вывести его из строя или прострелить ему шины. Постарайся опередить их и добраться до конца трассы.

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