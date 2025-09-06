Второе событие новой серии, посвященной неоклассике, эмбиенту и родственным направлениям музыки без бита. В программе: OmmDari, IGOR STARSHINOV и P.С.P. neoclassica/ambient, новые композиции из проекта Oranienbaum и знакомые треки в неоклассической обработке, а так же модный показ/перформанс питерского модельера Таты Промах.