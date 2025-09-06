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Dome

Церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизавет, Минеральная улица, 21Д

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Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Второе событие новой серии, посвященной неоклассике, эмбиенту и родственным направлениям музыки без бита. В программе: OmmDari, IGOR STARSHINOV и P.С.P. neoclassica/ambient, новые композиции из проекта Oranienbaum и знакомые треки в неоклассической обработке, а так же модный показ/перформанс питерского модельера Таты Промах.

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