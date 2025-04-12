Домашняя конференция — это формат тусовки с друзьями на пользу благотворительности. Здесь можно послушать классных спикеров, узнать что-то новое, пообщаться и собрать деньги на добрые дела. Каких спикеров ты сможешь послушать: — Лиза Ефремова — хозяйка квартиры художника Билибина на Петроградке, гид и хранительница домашней библиотеки. Принесёт рассказ о книге про дореволюционный быт: почему мужчины не умеют проектировать кухни, сколько сковородок должно быть у настоящей леди и что стоит брать с собой на встречу с риелтором. — Николай Унгурян — психиатр-нарколог, который умеет объяснять сложные темы через мемы. Расскажет о мифах и реальности современного наркопотребления. Актуальная и не банальная информация для сознательных жителей Петербурга. — Кристина Смирнова — кино-мечтательница компании A-one. Расскажет свой путь в индустрию рекламы кино: от вырезок из газеты «Панорама ТВ» до пиара фильмов Джармуша и Соррентино. — Кристина Терещенко — автор книжного фестиваля «Коммуналка». Как разговоры на кухне объединили книжную тусовку и почему книга — это лучший повод для общения. — Татьяна Долженко — соосновательница кинопрокатной компании «Про:взгляд». Фестивальное кино и арт-мейнстрим, всё самое любимое в прокате — это они. Про работу в большой киноиндустрии от профессионала. Стоимость участия: донат. Обрати, пожалуйста, внимание, что в пространстве нужно будет снять обувь.