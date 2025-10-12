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Документальное короткометражное кино + обсуждение с режиссёрами

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Четыре документальных короткометражные фильма на различные темы ментального здоровья. «Золотой шов» Каждый сможет вспомнить переломный момент в своей жизни — событие, не обязательно масштабное, но личное и изменившее человека внутри. Вдохновлённый японским искусством кинцуги — восстановлением разбитой керамики с помощью золота — режиссёр фильма рассказывает о людях, оказавшихся в кризисных ситуациях. Смогут ли они, словно чаши, треснувшие от судьбы, найти в своём опыте силу и обрести себя заново? «Наедине с собой» В мире 8 миллиардов людей, и каждый из стремится быть лучшим из лучших. Что происходит с героями эксперимента, оказавшимися под камерой наблюдения в абсолютно белом пространстве, где нет ни стен, ни пола, ни потолка — только человек на белом фоне? В таких необычных условиях невозможно спрятаться за привычными ритуалами: лента новостей в телефоне, курение и другими повседневные действиями, но при этом необходимо продолжать жить. Кем является человек без вещей и ритуалов? Что он будет делать? На что сможет опереться внутри себя, если снаружи опереться не на что? Этот фильм исследует поведение человека наедине с собой в непривычно пустом пространстве. «Когда мечты обретают дыхание» В кенийских трущобах, где подростки сталкиваются с насилием, утратой и зависимостями, неожиданным источником надежды становятся дыхательные практики и медитация. Фильм рассказывает о молодых людях, которые, пройдя через боль, находят в себе силу исцеляться и менять мир вокруг.

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