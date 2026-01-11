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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Дофаминовая прогулка

Уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Осенью, когда листопад завершится и начнутся тёмные дни, здесь будут возвращать энергию через все пять органов чувств: — смотреть на красивое; — нюхать яркое; — трогать тактильное; — слушать странное; — пробовать необычное. В рамках интерактивных прогулок посетишь: — музеи и выставки; — сады и оранжереи; — аквапарки и экотропы; — рынки и заброшки; — и попробуешь всякую разную еду. Но будет не только прогулка, но и игры: во время прогулки за выполнение трёх заданий на локациях (сложность выбираешь сам) можно получить сувенир на память. Везде будешь что-то нюхать, трогать и пробовать. Искать красивое, развлекаться и создавать запас внутреннего солнца. Внимание: в стоимость включён напиток/дегустация

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