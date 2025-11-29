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Добрый День! Благотворительный Фестиваль

ATC, улица Некрасова, 3-5В

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Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Не просто концерт, а настоящий культурно-благотворительный фест, организованный в пространстве АТС Некрасова, благодаря сотрудничеству Системы Звука и Академии современных искусств (АСИ). Цель — собрать средства для детского центра «Родной Дом», который нуждается в поддержке, тепле и ресурсах. Этот день обещает быть насыщенным и разноплановым: выступления артистов разных стилей, показ молодых российских дизайнеров, выставка художников и фотографов, ярмарка-распродажа, DJ-сеты, благотворительный аукцион и многое другое. Хедлайнерами станут Крип-А-Крип и Johnny Animae Jazz, а компанию им составит большое множество представителей петербургской молодёжной музыки, тех, кто несёт свежесть, оригинальность и собственный голос.

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