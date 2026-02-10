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Легендарное возвращение вечеринки Добро! В программе: минский диско-король Laurel, хаус-батя Bagus, дебютный сет Ромы Добро и любимые резиденты лейбла. За пультом: LAUREL, Bagus, Iner & Oiuna, Kim & Buran, Babak, Anton Mo, Dj Krug, Infujn, Burs.
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