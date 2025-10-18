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Выставка картин от Ромы Dobro для тех, кто любит искусство. Музыка от резидентов DOBRO в стилях хаус, диско и балеарик. Inside — это место, где сочетаются паназиатская и европейская кухня, авторские коктейли, а вечерами пространство оживает музыкой и мягким светом, приглашая задержаться до рассвета.
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