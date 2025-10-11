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Добрая акустика

Дом молодежи «Рекорд», Садовая улица, 55-57

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Концерты

Про событие

Благотворительный концерт в поддержку Благотворительной общественной организации «Один, два, все». «Один, два, все» – это команда единомышленников, которая работает, чтобы у ребят с особенностями развития были одинаковые возможности с их сверстниками: счастливое детство и образование. На концерте выступят: • Усиков • Спасский • Кролик Кэрролл • Tap Up Зрители смогут сделать доброе дело и принести необходимые вещи для благотворительной организации «Один, два, все». Список вещей по ссылке: vk.cc/cPYp2b (https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvk.cc%2FcPYp2b&utf=1)

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