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Добрая акустика

Садовая улица, 55-57

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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Пятый благотворительный концерт «Добрая акустика» Организаторы и участники собирают необходимые вещи для регионального общественного движения Петербургские родители. «Петербургские родители» помогают детям-сиротам, проживающим в детских домах и находящимся в больницах. На концерте выступят: - In.spyral - Черчиль - Кирилл Устинов - своими домыслами Приходи на Добрую акустику и приноси что-нибудь из списка: https://vk.cc/cKneG6

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