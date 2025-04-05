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Пятый благотворительный концерт «Добрая акустика» Организаторы и участники собирают необходимые вещи для регионального общественного движения Петербургские родители. «Петербургские родители» помогают детям-сиротам, проживающим в детских домах и находящимся в больницах. На концерте выступят: - In.spyral - Черчиль - Кирилл Устинов - своими домыслами Приходи на Добрую акустику и приноси что-нибудь из списка: https://vk.cc/cKneG6
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