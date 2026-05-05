Кураторский проект Иры Френкель и Кристины Галько посвящён смерти как неотъемлемой части жизни и как радикальному опыту, к которому невозможно подготовиться. В экспозицию войдут работы художников Анны Волковой и Валентина Фуфаева, живописца и графика Семена Галинова, керамистки Надежды Риговой и дуэта междисциплинарных авторов «Или и Павлов». Название проекта отсылает к историческим формулировкам «дожить до века» или «умереть до часа», у которых есть аналоги в разных языках. Кураторы видят в этих словах человеческое стремление «упорядочить» смерть, придать ей меру и структуру. В пространстве выставки произведения складываются в ряд фрагментов, где присутствие смерти сосуществует с невозможностью ее пережить, а устремление к вечности — с неизбежным прерыванием. Актуальное искусство выступает пространством разговора о смертности и умирании, уязвимости жизни и мемориальных практиках. Экспозиция будет открыта ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход на выставку — свободный для всех посетителей.