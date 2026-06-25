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Дмитрий Гайдук
ул. Маршала Говорова, 47
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Самый непредсказуемый и увлекательный формат. Какая музыка прозвучит, такие сказки Гайдук и расскажет, хоть под даб, хоть под джаз, хоть под драм-н-басс. Каждая история в этот вечер непредсказуема, а главное, наполнена юмором, и в то же время мудростью. Всем любителям живой музыки крайне рекомендуется.
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