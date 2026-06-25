Самый непредсказуемый и увлекательный формат. Какая музыка прозвучит, такие сказки Гайдук и расскажет, хоть под даб, хоть под джаз, хоть под драм-н-басс. Каждая история в этот вечер непредсказуема, а главное, наполнена юмором, и в то же время мудростью. Всем любителям живой музыки крайне рекомендуется.