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Дмитрий Гайдук

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Самый непредсказуемый и увлекательный формат. Какая музыка прозвучит, такие сказки Гайдук и расскажет, хоть под даб, хоть под джаз, хоть под драм-н-басс. Каждая история в этот вечер непредсказуема, а главное, наполнена юмором, и в то же время мудростью. Всем любителям живой музыки крайне рекомендуется.

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