Dj Zed / MC Alex
Депо, набережная Обводного канала, 118АУ
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Dj Zed: Саунд-продюсер и диджей из Санкт-Петербурга (Россия). Свою деятельность начал с 2005 года и по сей день является успешным, харизматичным диджеем. Автор многих известных ремиксов на популярные треки, которые играют диджеи по всей стране. Работал с такими артистами, как: группа SMASH, Братья Гримм, Пицца, Бьянка, Iowa, Фриске, Игорь Корнелюк, Алёна Апина, Отпетые мошенники, Reflex, Стрелки, Русский размер, Земляне, Краски, Вирус MC Alex: Актер кино и сериалов «Реализация», «Великолепная пятерка», «Человек из дома напротив», «Преторианец» и т.д.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи