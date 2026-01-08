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Dj Zed / MC Alex

Депо, набережная Обводного канала, 118АУ

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Dj Zed: Саунд-продюсер и диджей из Санкт-Петербурга (Россия). Свою деятельность начал с 2005 года и по сей день является успешным, харизматичным диджеем. Автор многих известных ремиксов на популярные треки, которые играют диджеи по всей стране. Работал с такими артистами, как: группа SMASH, Братья Гримм, Пицца, Бьянка, Iowa, Фриске, Игорь Корнелюк, Алёна Апина, Отпетые мошенники, Reflex, Стрелки, Русский размер, Земляне, Краски, Вирус MC Alex: Актер кино и сериалов «Реализация», «Великолепная пятерка», «Человек из дома напротив», «Преторианец» и т.д.

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