Настала весна и пришло время жарких привозов в особняк. Март завершится ярко вместе с гостем мирового уровня, который уже заставлял танцевать тебя прошлым летом — Stylezz. Его имя гремело на стадионах Чемпионата Мира по футболу и на главных подиумах Недели Российской моды (Russian Fashion Week).