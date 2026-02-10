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Настала весна и пришло время жарких привозов в особняк. Март завершится ярко вместе с гостем мирового уровня, который уже заставлял танцевать тебя прошлым летом — Stylezz. Его имя гремело на стадионах Чемпионата Мира по футболу и на главных подиумах Недели Российской моды (Russian Fashion Week).
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