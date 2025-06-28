Спектакль-вечеринка — это поведенческий эксперимент, основанный на ретроспективе музыкального кода постсоветской России и youtube-рефлексии по ней. 30 популярных песен, 15 лет истории, 1 чат и 300 анонимных комментариев. Подопытные приглашаются к караоке-медитации, коллективной меланхолии и проведению обряда социализации, помещенного в перформативное поле, чтобы вместе написать пьесу спектакля. Авторы предлагают переосмыслить и проводить наивную поэтику нулевых через постиронию и постпраздник. Режиссер – Никита Славич. Медиахудожник – Егор Курчугин. Драматурги – Маша Всё-Таки, Полина Коротыч. Внимание! Убедись, что на твоём телефоне установлен Telegram, и не забудь зарядить устройство перед спектаклем.