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Про событие
Готов к одному из самый легендарных привозов? Один из самых узнаваемых диджеев российской танцевальной сцены, его выступления — это масштабное шоу, мощная энергетика и безупречный музыкальный вкус. Dj Meg — артист с сильным бэкграундом: от работы с Black Star до международных релизов и поддержки мировых лейблов. Участник всемирно известного фестиваля Tomorrowland выступит на нашей сцене и создаст самое настоящее безумие.
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