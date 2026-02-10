Готов к одному из самый легендарных привозов? Один из самых узнаваемых диджеев российской танцевальной сцены, его выступления — это масштабное шоу, мощная энергетика и безупречный музыкальный вкус. Dj Meg — артист с сильным бэкграундом: от работы с Black Star до международных релизов и поддержки мировых лейблов. Участник всемирно известного фестиваля Tomorrowland выступит на нашей сцене и создаст самое настоящее безумие.