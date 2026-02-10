Kirru — это энергичный саунд, мощная подача и настоящий клубный вайб, который невозможно пропустить. Один из ярких представителей электронной сцены России, Dj и продюсер, быстро завоевавший внимание аудитории своим мощным и атмосферным звучанием. Создатель и резидент клубного проекта Atlas Moscow — одного из ведущих клубных проектов столицы, известного своей уникальной атмосферой и выступлениями международных артистов. Бронирование столов тел. В заведении действует FC&DC