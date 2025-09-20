Промозглым сентябрьским вечером в большом зале клуба «Ласточка» соберутся титаны краст-сцены двух столиц: Distress презентует долгожданный новый альбом «Under Pressure Of Reality» — чёртову дюжину озлобленных плевков в лицо современной действительности. Exist Enslaved также презентует новый альбом — информация о нём пока засекречена, но в его термоядерности не сомневайся ни капли. Nucleartid окажут им поддержку дикой шумовой атакой на грани возможностей человеческого слуха.