Distress, Exist Enslaved, Nucleartid
Транспортный Переулок 10А
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700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Промозглым сентябрьским вечером в большом зале клуба «Ласточка» соберутся титаны краст-сцены двух столиц: Distress презентует долгожданный новый альбом «Under Pressure Of Reality» — чёртову дюжину озлобленных плевков в лицо современной действительности. Exist Enslaved также презентует новый альбом — информация о нём пока засекречена, но в его термоядерности не сомневайся ни капли. Nucleartid окажут им поддержку дикой шумовой атакой на грани возможностей человеческого слуха.
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