Как выставлять то, что изначально не предназначалось для показа? Где проходит граница между личным и публичным, когда дневник попадает в музей? Что и как «говорит» эго-документ в экспозиции? Эти и другие вопросы ты сможешь обсудить на публичной дискуссии, приуроченной к открытию выставки «Прожито и записано», подготовленной студентками I курса магистратуры «Музейные исследования и кураторские стратегии» Европейского университета. Выставочный проект, в основу которого легли эго-документы из Центра «Прожито», исследует способы познания себя и окружающего мира через дневниковые записи. В разговоре примут участие директор Школы искусств ЕУСПб Лия Чечик, заведующая отделом современного искусства Эрмитажа Марина Шульц, исследователь центра «Прожито» Анастасия Павловская и доцент Школы искусств, куратор Ксения Сурикова. Дискуссия пройдет во дворике Европейского университета, а до и после создатели выставки познакомят всех желающих с экспозицией. Для участия зарегистрируйся на Timepad под своим именем и фамилией. В Европейском университете действует пропускной режим. При регистрации на мероприятие нужно указывать ФИО как в паспорте, а также брать с собой документы, удостоверяющие личность.