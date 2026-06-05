Дискотека с Tower Band
площадь Конституции, 2
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1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Яркие, стильные, зажигательные и просто невероятные Tower band с живым выступлением с самыми лучшими танцевальными хитами. Бронь столов (без депозита) по телефону.
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