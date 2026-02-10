Дискотека (Discotheque)
Литейный проспект, 55
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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Антон Севидов — ключевая фигура российской электронной сцены, фронтмен культовой группы Tesla Boy выступит с диджей-сетом, в рамках которого представит тщательно подобранный микс из фирменных ремиксов и редких версий треков Tesla Boy, а также культовых композиций в жанре электро?поп, нью?вейв, синти?поп и свежих находок из мира электронной музыки. В программе хаус, диско и легендарные поп хиты. Iva Kortez xtralovable Anton Sevidov
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