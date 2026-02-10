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Дисколэнд (Discoland)

Roof Place
Кожевенная линия, 30

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Завершение:

от 3000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На весь вечер и целую ночь крыша превратится в настоящий парк развлечений для взрослых. Гостей ждут два танцпола, более 20 артистов и диджеев, топовые бары города, поп-ап пространства и летние развлечения. Главный танцпол — диско, поп и любимые хиты. Второй — альтернативный электронный, с более ночным и стильным звучанием. Среди первых артистов фестиваля: Карина Мурашкина, Dietlove, Stoliarova, Shirman, Texture, Tacidelli и Melman. Полный лайнап будет позже. Дресс-код: Закатное диско — пайетки, металлик, винтаж, яркие детали и самые красивые летние образы.

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