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Discovery

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Здесь по-прежнему исследуют звук: идут от house-корней в сторону разных оттенков, заглядывают в родственные жанры, добавляют перца и ищут то самое сочетание, которое цепляет с первого бита. Тут про движение вперёд, про свежие находки и честный танцевальный драйв. Программа: Amplituda icecreameyes OPPA JU VOSELOK One More Chance SUNNNYA LR13

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