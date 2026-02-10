Здесь по-прежнему исследуют звук: идут от house-корней в сторону разных оттенков, заглядывают в родственные жанры, добавляют перца и ищут то самое сочетание, которое цепляет с первого бита. Тут про движение вперёд, про свежие находки и честный танцевальный драйв. Программа: Amplituda icecreameyes OPPA JU VOSELOK One More Chance SUNNNYA LR13