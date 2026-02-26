Динара Курбанова
ДК железнодорожников, Тамбовская улица, 63
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Динара Курбанова — новая звезда в российском стендапе. За её милым голосом и наивным образом скрываются жёсткие шутки, которые взрывают YouTube: миллионы просмотров, сотни тысяч подписчиков и полный контраст между внешностью и материалом.
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