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Дима Коваль

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик и ведущий подкастов и шоу на своём YouTube-канале, где обсуждает отношения, музыку, моду и психологию. В стендап-комедии он затрагивает эти и разные другие темы, которые знакомы и интересны большой аудитории. За последние несколько лет Дима стал героем многих подкастов известных блогеров и практически лицом русскоязычного сегмента коротких видео — нарезки с ним быстро разлетаются по всем соцсетям. Дима также участвовал в StandUp на ТНТ, «Разгонах», «Книжном клубе», «Самом умном комике» и во многих других юмористических шоу, которые раскрыли его как яркого и самобытного комика.

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