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Дикое Утро

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это Дикое Утро от Дикого Диско! Воскресный танцевальный утренник с элементами гимнастики. Вечеринка для начинающий зожников, для уставших от вечеринок, для любителей утренней энергии. Дресс-код: Диско-спорт плюс коврик. Что будет: — общая разминка с элементами клоунады (расслабит и настроит на нужный лад) — видео-подсказки разных упражнений на экране — интересное оборудование на пробу, атмосфера лёгкости и свободы и дружеского расположения.

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