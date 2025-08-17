Это Дикое Утро от Дикого Диско! Воскресный танцевальный утренник с элементами гимнастики. Вечеринка для начинающий зожников, для уставших от вечеринок, для любителей утренней энергии. Дресс-код: Диско-спорт плюс коврик. Что будет: — общая разминка с элементами клоунады (расслабит и настроит на нужный лад) — видео-подсказки разных упражнений на экране — интересное оборудование на пробу, атмосфера лёгкости и свободы и дружеского расположения.