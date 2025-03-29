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[солдаут] Дико например

Большая Конюшенная ул., 9

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внимание: все билеты проданы. Суббота. Особняк. Верные люди. Рэп-вечеринка до утра. От Скриптонита и Кизару до Канье и Дрейка. Винтажный интерьер, хрустальная люстра, зеркала с потемневшей позолотой — место, будто сошедшее с экрана культового клипа Фараона. Заряженный мани-ган, розовый неон и дабл кап на баре. Будет громко, будет грязно, будет дико, например! Дресс-код: шубы, цепи и поцелуи-луи. (чтобы получить самые стильные фотографии!) Свободный вход только для вип-персон. Зарегистрируйся, чтобы получить статус и шот на баре.

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