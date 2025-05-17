Дикий маркет
Мутокукай, набережная Обводного канала, 134-136-138Б
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от 0₽ до 4000₽
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Выставки
Фестивали
Про событие
Маркет на тему любви к живым существам и природе в целом. Здесь ты найдешь множество авторов на отобранную тематику — животные, растения, природные мотивы и антро в любом проявлении. Это небольшая ярмарка примерно на 40 столов, где художники и крафтеры будут продавать свой авторский мерч на указанную тематику. Это могут быть фандомные и оригинальные персонажи, а также просто изображения с нужным вайбом, но самое главное - нарисованное или изготовленное самостоятельно.
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