Четверть века, ещё одна юбилейная веха когда хочется праздника — собрать всех-всех-всех в одном месте, по одному конкретному случаю, пить игристое, танцевать, веселиться. И хочется петь — из романсов в арии, из оперы в рок с живым бэндом. В программе: поп-хиты на русском и английском, диснеевские флэшбеки, авторские песни и даже танцевально-тусовочный блок. * А ещё будут невероятно крутые гости-артистки.