Девушка, которая поёт
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Четверть века, ещё одна юбилейная веха когда хочется праздника — собрать всех-всех-всех в одном месте, по одному конкретному случаю, пить игристое, танцевать, веселиться. И хочется петь — из романсов в арии, из оперы в рок с живым бэндом. В программе: поп-хиты на русском и английском, диснеевские флэшбеки, авторские песни и даже танцевально-тусовочный блок. * А ещё будут невероятно крутые гости-артистки.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи