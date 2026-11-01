Девочка, покорившая время
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями — Коскэ и Тиаки. Оба парня в неё влюблены, но никто не решается сделать первый шаг. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени. Девочка решает исправить худший день своей жизни, но постепенно понимает, что у всего есть свои последствия. Вход: заказ по меню.
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